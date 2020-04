21/04/2020 | 13:10



Courteney Cox foi flagrada no último domingo, dia 19, indo ao mercado com um amigo em Malibu, Estados Unidos. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a atriz foi vista com o corpo completamente coberto para se proteger da contaminação pela doença.

Acompanhada de um amigo, a Monica de Friends foi vista usando duas máscaras: um chapéu com protetor de acrílico que cobria todo o rosto da atriz e uma máscara menor, preta e de pano, protegendo o nariz e a boca.

Aos 55 anos de idade, Courteney também sou um conjunto de moletom de mangas compridas e luvas pretas. Proteção nunca é demais, né?