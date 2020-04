Val Kilmer abre o jogo sobre relacionamento com Angelina Jolie: Fui resgatado da solidão por um anjo

21/04/2020 | 13:10



Val Kilmer abriu o jogo sobre os affairs que viveu com algumas famosas em sua nova autobiografia, I'm Your Huckleberry, dentre elas Angelina Jolie!

De acordo com o ator, os dois se conheceram ao filmarem o longa Alexandre, mas só começaram a viver um romance após o filme ser lançado, em 2004. O ator escreveu, em certo trecho do livro, de acordo com o jornal Daily Mirror:

Eu fui resgatado de um inferno gerado de solidão por outro anjo. Talvez o anjo mais sério de todos. Angelina.

Ele continuou, citando algumas características de Angelina, e terminou dizendo que, apesar da atriz ser uma pessoa difícil de acessar, o relacionamento valeu muito a pena.

Quando as pessoas me perguntando como é a Angelina, eu sempre digo que ela é como qualquer outra mulher e outras estrelas, só que maior. Mais bonita. Mais esperta. Mais trágica. Mais mágica. Mais fundamentada. Se valeu a pena? Valeu a pena conhecer uma pessoa que precisa de semanas de esforço para entender pelo menos um pouco? Sim.

Pouco tempo depois, em 2005, Angelina começou a gravar Sr e Sra Smith, onde conheceu Brad Pitt, com quem ficou casada por 12 anos até o término em 2016.

Val também relatou os affairs que teve com outras celebridades, como Cher, Carly Simon, Cindy Crawford e Daryl Hannah - a última, inclusive, foi a responsável por partir o coração do ator durante o término, segundo ele mesmo. Eita!