Por unanimidade, 20 clubes votam pela continuidade do Campeonato Italiano

21/04/2020 | 12:33



Os 20 clubes que integram a Série A do Campeonato Italiano votaram nesta terça-feira, em uma decisão unânime, pela continuidade da competição nacional, paralisada desde o dia 10 de março por conta da pandemia do novo coronavírus. Em uma reunião por videoconferência, que marcou a Assembleia Geral da Lega Calcio, os dirigentes querem a retomada das competições, mas tudo em acordo com as determinações das autoridades sanitárias do país.

"A Lega Cálcio confirmou, por unanimidade de votos de todas as 20 equipe associadas, em videoconferência, a intenção de concluir a temporada esportiva 2019/2020, se o governo permitir que ela ocorra, em total conformidade com as normas de saúde e segurança", informou a entidade em um comunicado oficial divulgado nesta terça-feira logo após a reunião.

A decisão unânime dos clubes em reatar a competição acontece na véspera de uma importante reunião entre os dirigentes máximos do futebol italiano e o ministro dos Esportes, Vincenzo Spadafora, que nesta quarta-feira trará mais definições sobre um eventual regresso da modalidade na Itália.

De acordo com a Lega Calcio, caso sejam retomadas as competições, naquela que é denominada a fase 2 da pandemia da covid-19, esta terá de estar em conformidade com as recomendações tanto da Fifa como da Uefa, bem como da Federação Italiana de Futebol (FIGC, na sigla em italiano), no que diz respeito ao cumprimento dos protocolos médicos para proteção dos jogadores e de todos os envolvidos na organização dos jogos.

O Campeonato Italiano foi paralisado quando faltavam 12 rodadas para o seu término. Na tabela de classificação, a Juventus, do craque português Cristiano Ronaldo, lidera com 63 pontos, um a mais que a Lazio e nove de vantagem para a Inter de Milão, a terceira colocada. Esta, no entanto, tem uma partida a menos que as rivais.