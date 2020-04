Hotel de luxo Convento do Carmo é fechado em Salvador

Leo Alves

21/04/2020 | 12:18



O Pestana Hotel Group (PHG) comunicou o encerramento das operações do Pestana Convento do Carmo, em Salvador (BA). Localizado no Pelourinho, o hotel funcionava em um prédio histórico construído em 1586. Há 15 anos ele era administrado pelo grupo, que revitalizou a edificação e impulsionou uma renovação da região.

Fim das operações do Convento do Carmo

Segundo o comunicado do grupo Pestana, a crise mundial desencadeada pelo novo coronavírus (covid-19) motivou o encerramento das operações do Convento do Carmo em 15 de abril.

Abaixo, confira o comunicado divulgado pelo PHG na integra:

Perante a crise mundial desencadeada pelo novo Coronavirus, é com tristeza que tomamos a difícil decisão de encerrar as operações do Pestana Convento do Carmo – Salvador em 15 de Abril de 2020, num destino tão querido, amável e caloroso como é a cidade de Salvador.

Desembarcamos em Salvador há mais de 15 anos, com a missão de contribuir para o crescimento, desenvolvimento e promoção da Bahia, tanto no mercado nacional como no internacional. Sempre nos consideramos parte desse Brasil, tendo tido sempre o apoio, compreensão por parte do povo soteropolitano que nos abraçou desde o primeiro dia e que com certeza manterá laços de afinidade, empatia e união conosco.

O nosso especial agradecimento a todos os colaboradores que foram a alma e o coração desta unidade, que contribuindo com seu trabalho diário, fizeram com que conseguíssemos oferecer a quem nos visitava uma experiência diferenciada e enriquecedora.

Este trajeto nunca teria sido possível sem a forte parceria com a Ordem dos Carmelitas que ao longo de todos os anos contribuíram de forma enriquecedora, pujante e saudável para que construíssemos juntos um produto altamente diferenciado, classificado como o primeiro hotel histórico do Brasil e que tanto foi elogiado pelos meios artísticos, empresariais, governamentais e turísticos.

Por fim e tão importante quanto, um grande obrigado a todo o povo da Bahia, incluindo todas as entidades oficiais e não oficiais, como o Ministério do Turismo, Governo do Estado, a Prefeitura de Salvador, ABIH-BA, a Salvador Destination, Agências e Operadores de Turismo, entre outras, por toda a alegria, afeto, amizade e parceria que construímos durante todo este tempo e que tanto nos deixará saudades.

Agradecemos a parceria e todos os momentos memoráveis, que ficarão para sempre!

A Diretoria,

Gustavo Jarussi, José Macedo e Pedro Pires

—

