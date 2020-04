Anitta relembra depressão e colunista afirma que cantora e Gabriel David terminaram namoro

21/04/2020 | 12:11



Ao contrário dos outros relacionamentos de Anitta, o namoro com Gabriel David foi bem discreto - e seu término também estaria seguindo na mesma linha. De acordo com o colunista Leo Dias, a cantora terminou o relacionamento com o empresário depois deles terem ficado juntos por cinco ou seis meses.

Antes da separação, Anitta e Gabriel fizeram um acordo: não iriam fazer nenhum tipo de declaração sobre o assunto. Foi por isso que, ao ser perguntado pelo colunista o motivo pelo qual a cantora havia ido embora da casa de sua família em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, David disse apenas:

- Não quero falar nada de Anitta.

Anitta e Gabriel David foram vistos juntos pela primeira vez durante o Carnaval de 2020, mas só assumiram o romance para valer em março. Desde então, os dois foram bem reservados em relação ao affair, apesar de a cantora vez ou outra falar sobre o namorado em suas redes sociais. Resta esperar, né?

Depressão

Anitta é sempre muito sincera em relação aos altos e baixos de sua vida, e durante uma live na última segunda-feira, dia 20, com Fábio Porchat, a cantora falou sobre dois momentos em que teve depressão por conta das críticas que recebeu na internet.

A primeira vez, segundo a cantora, foi em 2013, quando durante um show acabou brigando com um fã que jogou uma latinha no palco, e disse que a atitude havia sido coisa de pobre. Alguns anos depois do ocorrido, a funkeira assume que o que havia dito não foi bom e que mereceu as críticas.

- Foi um cancelamento que eu mereci. Foi o caso da latinha, que eu falei um tanto de m***a e aprendi muito, graças a Deus. Eu lembro que fiquei muito mal, mas que foi importante pro meu crescimento.

O segundo momento foi quando, no mesmo ano, ela apareceu no Domingão do Faustão usando curativos por conta das cirurgias plásticas que havia feito. Anitta revelou que recebeu muito hate por conta disso, o que a fez ter uma recaída na doença:

- As pessoas não estavam acostumadas a ver a galera se plastificar e falar: É isso aí, mudei minha cara inteira. Eu fiz isso e quando ligava a TV, todos os programas desses da tarde eram falando mal de mim. Falando coisas horríveis. Eu fiquei depressiva nessa época. Fiquei muito mal.

Anitta disse, também, que já foi cancelada diversas vezes na internet, mas que mesmo assim gosta de se posicionar quando acha necessário. Ela admitiu que hoje em dia não aborda nenhum assunto sem antes discutir com sua equipe a melhor forma de fazê-lo, e finalizou dizendo:

- Eu não gosto de ser refém das pessoas sempre me amarem, porque daí eu sinto muito medo de errar algum dia na minha vida. Eu gosto de ser humana para as pessoas.