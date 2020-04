Manu Gavassi diz que Babu Santana é figurante em paredão no BBB20

21/04/2020 | 12:10



Babu Santana está apreensivo como paredão desta terça-feira, dia 21, no BBB20. Ele disputa pela nona vez a permanência na casa em berlinda com Manu Gavassi e Mari Gonzalez. Sozinho na varada, ele foi às lágrimas ao pensar na possibilidade de ser eliminado: -Não posso sair amanhã, não. Fiquei esse tempo todo fora. Não posso sair amanhã. Não depende só de mim, eu tentei tirar aquela bolinha. Eu tentei o jogo todo. Até quando não acreditava que iria ganhar, eu fui até o final, disse em voz alta.

Mas enquanto Babu segue apreensivo, Manu Gavassi está tranquila quanto ao brother permanecer na casa. Para a cantora, o ator é mero figurante na disputa com ela e Mari Gonzalez. -Nós no Paredão. Uma contra a outra, e o Babu lá de figurante, declarou. Babu, que ouviu a fala da amiga, disparou: -É ruim, hein. Estou no Paredão também, gente. Tudo pode acontecer. Rafa ainda brincou com a situação: -A Manu pegou os bloquinhos e disse: 'Eu e a Mari no Paredão. É que o Babu não está. Babu é só figuração. E Manu continuou brincando: -Você está recepcionando a gente no Paredão: 'Oi, meninas, sintam-se confortáveis.

Em conversa com Rafa, no quarto do líder, Manu perguntou se a amiga sonhou com a permanência dela na casa, mas a influenciadora diz que não, embora esteja com pensamentos positivos: -Estou muito otimista que você vai ficar. Acho que sua trajetória foi muito bonita. Foi escrita com muita personalidade. Você foi posicionada. Você expressou muito do que sente, do que pensa. Foi muito verdadeira. Você foi tão verdadeira, que se permitiu fazer o que nem imaginava que fosse fazer. E daquela Manu que entrou, que teve coragem de assumir isso como um jogo, que é uma responsabilidade muito grande. Você foi uma extrema jogadora. A gente viveu tudo que tinha para viver aqui. A gente foi de oito a 80 quase todos os dias nesse lugar. Nos permitimos todos os dias, pecamos pelo excesso várias vezes. A gente temeu, em ter se posicionado no lugar errado, mas, ao mesmo tempo, seguir nossa verdade, nossa intuição. O que fazia o nosso coração vibrar. E a maioria das vezes a gente foi no caminho. A gente pode não ter sido certas, mas a gente foi no caminho, e a resposta disso é que a gente está aqui e as pessoas, não .

Manu diz que seria um sonho a final das duas juntas no programa e relembrou que ambas foram muito julgadas entre os participantes: -E nós três fomos muito julgadas aqui, diz a cantora, se referindo também à Thelma.

Depois da dinâmica com Tiago Leifert na noite de segunda-feira, dia 20, Manu resolveu conversar com Mari, com quem não se deu muito bem durante toda a temporada: -Está muito especial essa edição, mesmo. Muito especial tudo o que a gente viveu, especial essa conversa que ele teve com a gente. A gente viveu muita coisa. O jeito que ele está tratando a gente, e o jeito que a gente está se tratando aqui, me dá uma paz, de verdade, diz ela. Mari apenas concordou com a rival de paredão.