Terça-feira, 21 de abril de 2020

Do Diário do Grande ABC



21/04/2020 | 11:26



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 18 de abril

João Valverde, 83. Natural de Marília (SP). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Dia 18, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Pedro Teruel Rissati, 69. Natural de Corumbataí (SP). Residia em Santo André. Dia 18, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, domingo, dia 19 de abril

Antonia Rizzato Piotto, 98. Natural de Jaguariuna (SP). Residia em Utinga, em Santo André. Dia 19. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Olinda Carlos Xavier, 87. Natural de Cajobi (SP). Residia no Parque Marajoara II, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Silvio Malusardi, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Alcino Leite, 84. Natural de Casa Branca (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 19. Cemitério da Saudade, em Campinas (SP).

Iracema Martos Angelo, 81. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Alencar Marques de Oliveira, 78. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Mota, 70. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Jardim Elba, em São Paulo (SP). Dia 19, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Eugênio de Paiva Dias, 60. Natural de Ipu (CE). Residia na Cidade Santa Satélite Santa Bárbara, em São Paulo (SP). Taxista. Dia 19, em Santo André. Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Dâmares Alves de Mesquita, 28. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, segunda-feira, dia 20 de abril

Luiza dos Santos Lima Carvalho, 93. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 20. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Theoki Medorima, 85. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Manuel Fernandez Iglesias, 78. Natural da Espanha. Residia no Centro de Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Irene Motizuki, 77. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 20. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nélia Pereira Lima, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alexander Silva Rezende, 47. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Motorista. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 17 de abril

José Costa, 85. Natural de Duartina (SP). Residia no Jardim Thelma II, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério Colina dos Ipês.

Elvira de Andrade Viana, 76. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Araci Gomes Rueda, 75. Natural de Sorocaba (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Planalto.

Olívia Diana Toquete, 74. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Esmeralda Tereza Caetano Oneda, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.

Nadio Arruda, 68. Natural da Freguesia Nossa Senhora do Ó, São Paulo (SP). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Pedro Mendes de Oliveira, 64. Natural de Pedregulho (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).



São Bernardo, sábado, dia 18 de abril

José Brandão Neto, 93. Natural de Açucena (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 18. Memorial Phoenix.

Cinira Ronchi Padilha, 86. Natural de Batatais (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Maria Secondo Lazzarini, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Francisco Ribeiro de Oliveira, 72. Natural de Santa Luzia (MA). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério dos Casa.

Aldo Nei Vaz, 62. Natural de Arapongas (PR). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.



São Bernardo, domingo, dia 19 de abril

Leonor Bianchi Piveta, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

Valdemar Aires Monteiro, 79. Natural de Picos (PI). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Eulália Maria Alves Torres, 74. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19. Jardim da Colina.

José Ferreira da Silva, 72. Natural de Riacho dos Machados (MG). Residia em Suzano (SP). Dia 19. Cemitério São João Batista.

Edmilson Afonso de Morais, 64. Natural de Acaraú (CE). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério São Vicente de Paula (CE).



São Bernardo, segunda-feira, dia 20 de abril

Luiz Quintino Armentano Júnior, 85. Natural de Presidente Alves (SP). Residia na Chácara Inglesa, em São Bernardo. Dia 20, em Santo André. Cemitério do Baeta.

Rubens Zampar, 73. Natural de Flórida Paulista (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 19, em Santo André. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

José Pretel Espana, 97. Natural da Espanha. Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Marian Godlewski, 89. Natural da Polônia. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 17. Cemitério São José, em Ribeirão Pires.

Rosa Guimarães Maranho, 82. Natural de São Carlos (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Memorial Phoenix.

Claudio Finco, 57. Natural de Penápolis (SP). Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 16. Cemitério das Lágrimas.

Michael do Rosário, 36. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 16. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Diadema, sábado, dia 18 de abril

Raimunda dos Santos, 67. Natural de Alagoinhas (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Diadema, domingo, dia 19 de abril

Ananias Gonçalves da Silva, 64. Natural de Prado (BA). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.

Genésio Rodrigues de Oliveira, 62. Natural de Jataizinho (PR). Residia no bairro Eldorado. Dia 19. Cemitério Municipal.

Maria de Fátima Rodrigues Soares, 57. Natural de Cataguases (MG). Residia no Jardim Casa Grande, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

Celina Gomes, 51. Natural de Raul Soares (MG). Residia no Jardim Mafalda, em Diadema. Dia 19. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 20 de abril

Jacy Gaudêncio da Silva, 71. Natural de Marília (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Ismael de Almeida, 66. Residia no Centro de Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, domingo, dia 19 de abril

Neide Bernardes de Oliveira Second, 74. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Mauá, segunda-feira, dia 20 de abril

Alzira Ribeiro, 84. Natural de Mata Grande (AL). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Ademar de Barros, 72. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 20. Vale dos Pinheirais.

Armando José de Oliveira, 68. Natural de Muzambinho (MG). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Antonieta Aparecida Cremonin Camargo, 70. Natural de Guapiaçu (SP). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Emilene Pedro de Paulo, 42. Natural de Mauá. Residia no Jardim Olinda, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Leandro Henrique de Lima, 25. Natural do Recife (PE). Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

João Lucas Viana de Jesus Francisco, 17. Natural de Mauá. Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Carmelino Rodrigues, 93. Natural de Santo André. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.

José de Oliveira, 92. Natural de Fortaleza (CE). Residia no Jardim Bocaina, em Mauá. Dia 16. Cemitério São José.

João da Silva Lessa, 77. Natural de Cajuri (MG). Residia no Jardim Merlros, em Ribeirão Pires. Vereador. Dia 19. Cemitério São José.

Ariovaldo Benedito Ramos, 69. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.

Edesaldo Andrade dos Santos, 68. Residia na Vila Gomes, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Daniel Bernardo dos Santos, 59. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.

Mateus Fortunado Carlos de Lima, 29. Natural de Mauá. Residia na Vila Marquesa, em Ribeirão Pires. Dia 19. Cemitério São José.