21/04/2020 | 10:10



Xuxa Meneghel, que havia dito que a quarentena é uma espécie de férias forçadas, usou as redes sociais para falar sobre a saudades que está sentindo de sua rotina de gravações e também do contato com os fãs.

Amo ficar em casa, é um presente para mim. Mas estou com saudades das gravações. Da energia de vocês..., disse ela em texto divulgado no Instagram.

Xuxa ainda justificou não seguir a onda de lives feitas pelos artistas:

Não sei cantar ao vivo,não gosto muito de fazer lives, mas preciso muito estar perto de vocês. Beijos virtuais. Saudades, escreveu ela.

A apresentadora está passando o período de isolamento social com a filha, Sasha Meneghel, e com o companheiro, Junno Andrade.