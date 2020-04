IRB Brasil Re repagina Conselho de Administração

21/04/2020 | 10:03



O ressegurador IRB Brasil Re anunciou na noite desta Segunda-feira (20) mudanças no seu Conselho de Administração. A partir da renúncia de executivos indicados por acionistas da companhia como Bradesco e Itaú Unibanco, selecionou, com o auxílio da consultoria Korn Ferry, novos membros que incluem a ex-S&P Regina Nunes, além de especialistas nas áreas de seguros, contabilidade e governança corporativa.

Depois de fazer mudanças na diretoria, repaginar o Conselho de Administração era o próximo passo do trabalho que a nova gestão para recuperar sua imagem, arranhada por uma profunda crise de credibilidade e que culminou na queda da antiga alta cúpula, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, no dia 1º de abril.

De acordo com comunicado do IRB à imprensa, as renúncias foram motivadas pela necessidade de dedicação exclusiva dos profissionais às suas empresas de origem por conta da crise provocada pela pandemia de covid-19 no mercado.

Na noite de segunda, o IRB informou que recebeu a renúncia dos executivos Vinicius José de Almeida Albernaz, indicado pelo Bradesco, e Alexsandro Broedel Lopes, do Itaú Unibanco, dos cargos de membros efetivos do colegiado, assim como de seus suplentes Ivan Luiz Gontijo Junior e Osvaldo do Nascimento. O presidente do colegiado e presidente-interino do IRB, Antônio Cassio dos Santos, agradeceu ao antigo time de conselheiros.

"Agradeço a dedicação dos membros com quem trabalhei nestas últimas semanas, que facilitaram em muito a minha chegada e participaram comigo da reformulação do Conselho e da gestão da companhia", afirma, em nota.

Para os cargos vagos no Conselho de Administração foram selecionados quatro novos membros: Regina Nunes, sócia fundadora da RNA Capital e que teve funções de destaque na agência de classificação de risco S&P Global Ratings; Ivan Passos, com passagens na MDS Corretora de Seguros, Herco Consultoria, resseguradora Hannover e SulAmérica; Henrique Luz, ex-sócio sênior e vice-presidente da PWC e presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) desde 2018 e Marcos Falcão, sócio fundador da Gama Investimentos e com carreira também no mercado de seguros, incluindo nomes como a seguradora brasileira Icatu.

Os candidatos têm experiência ainda em Conselhos de Administração. Passos e Falcão, inclusive, já ocuparam cadeiras no colegiado do ressegurador no passado.

Em comunicado, o IRB informa que convocará, em breve, uma Assembleia Geral Extraordinária para a nomeação dos novos membros indicados para o Conselho de Administração.