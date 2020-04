Trump anuncia suspensão temporária de imigração para os EUA

21/04/2020 | 09:31



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no fim da noite desta segunda-feira, 20, a suspensão temporária da imigração no país. "À luz do ataque de um inimigo invisível, assim como considerando a necessidade de proteger os empregos de nossos cidadãos, assinarei uma ordem executiva para suspender a imigração para os Estados Unidos", publicou o republicano em sua conta oficial no Twitter, sem conceder mais detalhes.

Os Estados Unidos registraram 1.433 mortes ligadas ao novo coronavírus, provavelmente o "inimigo invisível" ao qual Trump se referiu, nas últimas 24 horas, um queda em relação à véspera, informou na noite desta segunda-feira, 20, a Universidade John Hopkins. No total, o país tem 42.094 óbitos desde o início da epidemia - o que o torna o mais castigado em números absolutos de mortes.