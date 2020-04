Bruna Marquezine relembra clique antigo com Manu Gavassi e rebola muito em vídeo dedicado à cantora.

21/04/2020 | 09:10



Os confinados do BBB20 não devem nem imaginar o tamanho da torcida que está aqui fora para o paredão desta terça-feira, dia 21. Nas redes sociais, Dennis DJ publicou uma série de vídeos para as torcidas de Manu Gavassi, Babu Santana e Mari Gonzalez, que disputam a permanência na casa.

O vídeo dedicado à Manu Gavassi chamou a atenção pela presença de diversos famosos, como Agatha Moreira, Izabel Goulart, Rodrigo Simas, Sabrina Sato, Fernanda Paes Leme, Zé Luiz e, é claro, Bruna Marquezine!

A atriz, que apareceu com um conjuntinho quadriculado e top de barriga de fora, rebolou muito em frente às câmeras e até mandou um quadradinho ao pedir Fica Manu.

No Twitter, Bruna segue fazendo mutirão de votação com os fãs da cantora e até divulgou um clique das duas juntas quando eram mais novas. A foto é de 2014, quando as duas usavam o cabelo bem longo. Atualmente, as amigas também apostam no mesmo visual das madeixas e estão com os fios bem curtinhos, acima dos ombros.

Babu Santana também ganhou um vídeo de Dennis DJ, relembrando declarações do ator pedindo para continuar no jogo por causa de suas dívidas. Assim como Mari Gonzalez, que contou até com o apoio do namorado Jonas, que também apareceu rebolando em vídeo dedicado à ela.