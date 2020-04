Tours virtuais e receitas levam a magia da Disney para casa

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



21/04/2020 | 08:18



Quem sonha em levar a magia da Disney para casa pode se inspirar em uma série de experiências para aguçar a imaginação. Dá para fazer tours virtuais em algumas atrações, como a lendária It’s A Small World, simular um safári com bichinhos de pelúcia e até preparar os famosos churros servidos nos parques.

5 dicas para levar a magia da Disney para casa

O próprio complexo do Mickey sugeriu cinco ideias para levar a magia da Disney para casa. Chame as crianças e confira:

1 – Navegue no mundo de It’s A Small World

Quem quiser pode fazer uma visita virtual à atração It’s A Small World, presente na Disney World de Orlando, na Disneyland Park de Paris, na Tokyo Disneyland, na Hong Kong Disneyland Park e na Disneyland Park, na Califórnia.

O vídeo coloca os espectadores dentro do barquinho da Seven Seaways Waterway para descobrir os sete continentes em meio a um coro de figuras audioanimatrônicas. Clique aqui ou veja o vídeo abaixo e prepare-se para ficar com a canção na cabeça.

2 – Inspire-se na criatividade e no som dos JAMMitors

Quem já foi ao Epcot, em Orlando, deve ter visto os JAMMitors fazendo música com qualquer coisa. A famosa equipe de manutenção faz apresentações na área Future World West com latas, vassouras, embalagens e o que mais aparece pela frente.

Quem está em casa também pode ver o grupo batucar, já que eles gravaram um vídeo fazendo música com diversos materiais diferentes. A dica aqui é juntar as crianças e se inspirar para fazer sua própria trilha sonora com objetos encontrados em casa!

3 – Simule o safári (de brincadeirinha) do Animal Kingdom

Para levar a magia da Disney para casa, vale a pena também simular os tours realizados no Kilimanjaro Safaris, do Animal Kingdom. Neste vídeo, o passeio pela Harambe Wildlife Reserve foi recriado com carrinhos e bichinhos de pelúcia, algo que você também pode fazer com as crianças.

4 – Aprenda a desenhar como os artistas da Disney

O #DisneyMagicMoments compartilhou uma série completa de tutoriais com o passo-a-passo para ilustrar Mickey Mouse, Buzz Lightyear, Anna, Sininho e diversos outros personagens em casa. Neste link, você encontra as dicas elaboradas por Stephen Ketchum, que desenha o Mickey nos parques da Disney há anos.

5 – Prepare os churros da Disney em casa

Divulgação Os famosos churros da Disney

Os churros são uma marca registrada dos quiosques espalhados pelos s parques da Disney. Quem quiser, pode prepará-los em casa, a partir desta receita (em inglês), e sentir-se caminhando pela Main Street U.S.A., a icônica rua do Magic Kingdom que leva ao Castelo da Cinderela.