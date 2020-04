'É um ótimo momento para comprar petróleo', diz Trump

21/04/2020 | 07:57



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (20) que o país tem "armazenamento massivo" para petróleo. Ao ser questionado sobre a queda histórica da commodity ocorrida na segunda, que levou o contrato de maio do WTI para o negativo, o republicano respondeu que este "é um ótimo momento para comprar petróleo".

Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o presidente dos EUA disse que a queda no preço do petróleo é algo que vai durar pouco tempo. "Ninguém nunca ouviu falar de petróleo negativo antes, mas é a curto prazo", declarou. Segundo Trump, se os EUA puderem comprar a commodity energética "por nada", levarão "tudo o que puderem". Na opinião do republicano, os preços vão voltar a subir e o setor de energia americano "será forte".

Em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de os EUA bloquearem o petróleo da Arábia Saudita, Trump disse que está pensando no assunto.

No início da coletiva, o presidente já havia dito que o governo pretende comprar 75 milhões de barris de petróleo para as reservas estratégicas do país, como forma de amenizar a queda nos preços da commodity.