21/04/2020 | 07:49



Quase oito em cada dez empresas argentinas solicitaram ajuda do governo para compensar as perdas causadas pela pandemia do novo coronavírus. Segundo o ministro do Desenvolvimento Produtivo, Matías Kulfas, 420 mil companhias se inscreveram no programa de Assistência a Produção e Trabalho (ATP) promovido pelo governo argentino após o início da quarentena obrigatória, no dia 20 de março. (Com informações da Associated Press).