Diadema vai iniciar na quinta a reabertura do comércio

Dérek Bittencourt

Flavia Kurotori



21/04/2020 | 00:09



Diadema pode ser a primeira cidade do Grande ABC a implantar a reabertura de parte do comércio. Ontem à noite, o prefeito Lauro Michels (PV) anunciou que amanhã baixará decreto flexibilizando o funcionamento de estabelecimentos comerciais que não geram aglomeração de pessoas. Tal situação é contrária à promessa feita ontem pelo governador do Estado, João Doria (PSDB), que deve divulgar amanhã medidas para reabertura gradual dos setores produtivos, o que inclui o comércio, fechado desde o fim de março.

“Hoje (ontem), participei de reunião por videoconferência com os prefeitos do Grande ABC para discutirmos o que será feito no futuro. A maioria entende que deve se seguir o isolamento como está sendo, sem mudanças, seguindo as determinações do governo do Estado. Não podemos agir de forma incoerente ou isolada. Então, estamos trabalhando um decreto que não vá a nenhum dos extremos. Me preocupo com a saúde das pessoas e tenho certeza que temos de nos proteger como possível, mas Diadema é cidade de gente boa e trabalhadora, que está preocupada com empregos, famílias e o que dar de comer para os filhos. Na quarta-feira (amanhã) vamos divulgar os detalhes do decreto. Vamos flexibilizar. A partir de quinta-feira, estabelecimentos como escritórios de contabilidade, advocacias, salão de cabeleireiro, clínicas de estética, lava-rápido, enfim, que não aglomerem pessoas, vão poder funcionar seguindo regras de higiene, e a primeira delas é que todos vão ter de usar máscara”, declarou Lauro Michels.

Por outro lado, João Doria publicou que a retomada “levará em consideração diversos fatores, como disseminação da epidemia, situação do sistema de saúde e distanciamento social”. Ainda que a notícia anime representantes de diversos setores, o governador assinalou que as ações serão adotadas após o término da atual etapa da quarentena, em 11 de maio.

Entidades de classe e sindicatos da região enviaram, sexta-feira, carta ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC solicitando a reabertura gradual do comércio. A iniciativa visa reduzir os impactos da crise causada pelo avanço do novo coronavírus na economia, garantindo a sobrevivência dos estabelecimentos e, consequentemente, a manutenção de empregos.

“Inicialmente, a reabertura era no dia 22 (de abril), mas o Doria prorrogou para o dia 10 de maio, o Dia das Mães, e isso faz com que os empresários percam as vendas da segunda data mais importante para o comércio, piorando uma situação que já está difícil”, explicou Valter Moura, presidente da Acisbec (Associação Comercial e Industrial de São Bernardo).

O documento enviado à entidade regional sugere a reabertura gradativa a partir da autorização para estabelecimentos funcionarem com a capacidade reduzida e horários limitados a 50% do tradicional. Para garantir a segurança, os comércios manteriam os funcionários do grupo de risco em casa, além de controlar a entrada e circulação de clientes para evitar aglomeração, mantendo quatro metros quadrados entre eles; aumentar a higienização dos locais e disponibilizar álcool gel para os consumidores, garantir que os colaboradores usem máscaras e luvas, entre outras medidas.

“(A ideia é) Ter retorno gradativo dos negócios, seguindo protocolos responsáveis para suavizar esta situação”, assinalou José Roberto Malheiro, presidente da Ace (Associação Comercial e Empresarial) de Diadema. “É melhor voltarmos aos poucos, tomando todos os cuidados, do que de uma vez, pois pessoas e atividades voltando ao mesmo tempo pode ser pior para a saúde”, completou Pedro Cia Junior, presidente da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André).

Questionado, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC informou que “não há nenhuma alteração em relação às medidas divulgadas”.