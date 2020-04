Esgotamento dos profissionais

Lucas Nogueira



21/04/2020 | 00:03



Antes da pandemia, muitas organizações vinham trabalhando com equipes enxutas. Agora, diante da recomendação de distanciamento social, os profissionais estão tendo que se habituar a um novo modelo de trabalho, enquanto lidam com a possibilidade de não conseguirem alcançar os resultados mensais projetados pela organização no início do ano. Para auxiliar os líderes a dar suporte aos colaboradores nesse período desafiador, listo a seguir cinco boas práticas:

1 – Seja realista

Seus funcionários estão lidando com carga de trabalho e metas factíveis? Todos têm os recursos necessários e as informações suficientes para lidar com seus respectivos projetos? Metas excessivamente ambiciosas, que até os profissionais mais qualificados teriam dificuldade em concluir, tendem a aumentar o estresse do time.

2 – Incentive o equilíbrio entre vida profissional e pessoal

Em ambiente home office, alguns profissionais, principalmente os mais dedicados, tendem a trabalhar mais horas do que o habitual. Porém, felicidade, eficiência e produtividade no trabalho têm relação direta com o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional dos colaboradores. Dessa forma, procure entender se seus colaboradores estão fazendo pausas regulares e cumprindo a carga horária e seja o primeiro a cumprir essas regras.

3 – Reconheça o trabalho duro

Sempre que um colaborador for responsável por alguma ação diferenciada ou resultado de destaque, deixe, imediatamente, que ele saiba que você notou e apreciou o feito. Se fizer sentido, compartilhe o acontecimento com os demais integrantes da equipe.

4 – Coloque-se à disposição para ouvir

O momento atual divide-se entre os profissionais que adoram home office, os que são novatos na experiência e aqueles que nunca apreciaram o trabalho remoto. Tente entender qual é o sentimento dos integrantes do seu time e coloque-se à disposição para auxiliar na adaptação e durante todo o período que estiverem trabalhando à distância.

5 – Seja empático

No fim do dia, toda empresa precisa gerar lucro. Porém, nesse período de desaceleração do mercado, é importante que o gestor se coloque no lugar do colaborador, cobrando sem ser rude ou fazendo ameaças. Conversas sinceras, maduras e gentis, com base em dados e fatos reais, são sempre o melhor caminho.