Grande ABC registra seis novas mortes pela Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/04/2020 | 23:55



O Grande ABC segue acrescentando números às contagens oficiais do novo coronavírus. De acordo com os boletins epidemiológicos enviados ontem, cinco novas mortes foram registradas em Santo André, São Bernardo e Diadema. Entretanto, uma sexta morte foi revelada à noite: o prefeito são-bernardense Orlando Morando (PSDB) lamentou nas redes sociais o falecimento do médico Frederic Jota Silva Lima, 32 anos, que atendia na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Rudge Ramos e outras unidades.

“Expresso aqui minha tristeza pela perda. Infelizmente vítima do coronavírus aos 32 anos. À família e (aos) amigos, meus sinceros sentimentos e pêsames. Seguiremos na luta incansável”, publicou Morando.

Assim, até o fechamento desta edição já haviam sido computadas 68 vítimas fatais em seis das sete cidades – apenas Rio Grande da Serra não contabilizou óbitos. São Bernardo alcançaria 30 mortes causadas pela Covid-19, Santo André, 16, São Caetano, sete, Diadema, oito, Mauá, seis, e Ribeirão Pires, uma.

“Infelizmente registramos um oitavo óbito na cidade, mas 14 que estavam sendo investigados foram descartados e outros nove seguem em análise”, comentou, em vídeo nas redes sociais, o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV).

As 67 mortes registradas no Grande ABC integram as 1.037 anunciados ontem no Estado de São Paulo. Segundo dados da secretaria estadual de Saúde, são ainda 14.580 pacientes confirmados em solo paulista, sendo 960 deles somente nas sete cidades do Grande ABC (acréscimo de 51 com relação a domingo). Por causa do feriado de hoje, Mauá e Rio Grande da Serra adotaram ponto facultativo ontem e não atualizaram os dados. A região tem ainda 4.337 pessoas aguardando os resultados de testes (sendo 1.273 em São Bernardo e 1.253 em Santo André).

Em suas redes sociais, o prefeito andreense Paulo Serra (PSDB) ressaltou o esgotamento dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e reforçou o pedido para que as pessoas fiquem em casa para que o sistema de saúde da cidade não entre em colapso. “O CHM (Centro Hospitalar Municipal) registra 100% dos leitos ocupados (na verdade, a assessoria da Prefeitura informou que no fechamento desta edição cinco leitos haviam sido liberados – leia mais na Página 1). Para salvar vidas e garantir que o sistema de saúde possa atender a todos, precisamos respeitar a quarentena e as medidas de prevenção”, escreveu o chefe do Executivo andreense.