Jovem ganha festa de aniversário na sacada

20/04/2020 | 23:55



Quando uma pandemia força a população a fazer isolamento físico, comemorações e eventos também mudam de formato. Enquanto Helena Rampazo Trentin, 14 anos, estava chateada que não poderia fazer uma festa de aniversário – celebrado ontem –, seus vizinhos decidiram suprir a falta da comemoração conjunta, mas neste ano, pela sacada.

A ideia partiu de Gabriela Pinheiro, 45, já que suas duas filhas, Maria Júlia, 12, e Ana Elena, 10, – que são amigas da aniversariantes –, ficaram com dó da vizinha não poder realizar uma celebração comum. Moradora do Nova Petrópolis, em São Bernardo, Gabriela explicou que a jovem é “muito querida por todos do prédio”, já que mora no local desde que nasceu.

“Estava conversado no grupo de WhatsApp do condomínio, quando me veio a ideia de fazer uma festa surpresa para a Helena, com todos os moradores cantando parabéns de suas sacadas”, contou Gabriela.

Logo a adesão ao evento foi aceita pela maioria e uma das vizinhas se dispôs a tocar corneta, anunciando o início da ação, às 20h. Já Gabriela conseguiu microfone e caixa de som emprestados, os quais usou para chamar Helena na sacada. “Eu, minhas filhas e marido fomos ao térreo, de onde a chamamos e soltamos balões de led, feitos com gás hélio para subir até ela, que mora no 13º andar”, explicou.

Cerca de 25 apartamentos participaram da festa, com vizinhos cantando parabéns à Helena de suas varandas. Gabriela comemorou o “sucesso” do evento, contando que a menina até quis cantar parabéns com os amigos durante a tarde, através de videoconferência. “A Helena não imaginava (a festa). Ficamos todos muito empolgados em fazer essa homenagem para ela. Foi muito legal”, comemorou.

A mãe de aniversariante, Vanessa Rampazzo, 46, ficou emocionada com o carinho. “Estamos sem palavras com a atitude generosa de nossos vizinhos. São amigos muito queridos. Hoje (ontem) é um dia de muita alegria. Esta homenagem mudou um pouco o foco e tirou parte da tensão deste momento difícil que estamos passando”, desabafou.

Helena era só sorriso. “Fiquei muito feliz e emocionada. Estava sentada no sofá e comecei a ouvir um barulho vindo de fora, meus pais foram até a sacada, mas achei até que fosse alguma manifestação. Quando gritaram meu nome, comecei a agradecer. Foi muito bom ver esse carinho das pessoas comigo. Me diverti muito, esse aniversário vai ficar para história”, disse a menina.