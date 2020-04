Consórcio lança aplicativo para acompanhar Covid-19

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/04/2020 | 23:55



A população da região, poder público e autoridades de Saúde terão nova ferramenta para lidar com a pandemia da Covid-19. O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em parceria

O anúncio foi feito ontem pelo presidente do colegiado e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania). Ainda em fase de testes, o aplicativo deve ser disponibilizado já a partir da próxima semana.

Batizada como Covidata, a plataforma foi idealizada por alunos da universidade junto à professora Fernanda Almeida, que assina a coordenação do projeto. A ideia é otimizar o processo de triagem dos casos da Covid-19. O aplicativo pode ser acessado pelo computador ou pelo navegador do celular.

Fernanda explica que o aplicativo, por meio de perguntas simples, poderá indicar pessoas sem suspeita da doença, casos leves e também quem já está em estado preocupante. “São as pessoas que podem ter a doença e ainda não procuraram órgãos de Saúde”, explica. O cadastro no aplicativo permite o monitoramento continuado do paciente.

Por meio de um questionário disponível no programa – de fácil utilização – será possível saber, além de informações sobre o estado de saúde da pessoa, sua localização. Segundo o presidente do Consórcio, o aplicativo realizará um mapeamento de onde a doença está e por onde está se espalhando no Grande ABC. “Precisamos saber para onde vai esta pandemia aqui na região”, afirma Maranhão. “O aplicativo consegue captar a dispersão geográfica da Covid-19 e passar o conteúdo para as secretarias municipais de Saúde direcionarem as ações de controle da doença”, afirma a professora.

Além do aplicativo, Maranhão anunciou o drive-thru solidário regional. A partir de amanhã, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal serão arrecadados pelo Consórcio, que fica na Avenida Ramiro Colleoni, 5, em Santo André. Não é necessário sair do veículo para entrega dos produtos. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.