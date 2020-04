Brasileiros na Alemanha relatam expectativa com saída gradual da quarentena

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



20/04/2020 | 23:55



De forma gradual, a Alemanha começou a reabrir ontem o comércio, após mais de um mês de quarentena devido à pandemia da Covid-19. Até o fechamento desta edição, o país contava com 146 mil casos confirmados da doença e 4.775 mortes relacionadas às infecções pelo novo coronavírus. Brasileiros que moram em diferentes regiões do país relatam a expectativa com a retomada das atividades e as medidas de apoio do governo, que é um dos primeiros da Europa a iniciar a flexibilização do isolamento físico.

A gerente de marketing Nátaly Dauer, 34 anos, mora na capital Berlim, há quatro anos. A jovem era de São Bernardo antes de se mudar para Europa. A sua cidade não está entre as mais afetadas e, por isso, não teve medidas restritivas tão severas. As escolas seguiram funcionando para crianças cujos pais não pararam de trabalhar, mas comércios não essenciais foram fechados. “Imagino que agora (com a reabertura) aumentará o número de pessoas nos transportes públicos e mais gente vai procurar máscaras para sair às ruas”, relatou Nátaly.

Juliana Piotto, 30, profissional de user experience (testadora de aplicativos), está em Munique há seis anos, no Estado da Baviera, uma das regiões mais afetadas pela Covid-19. Lá, a reabertura oficial começa dia 26, mas lojas de bicicletas, por exemplo, já funcionavam desde sábado. O uso de máscaras passou a ser obrigatório e já há falta do insumo. Juliana relata que a adesão ao distanciamento foi bastante forte e as pessoas saem apenas para ir ao mercado ou fazer uma corrida, sem ficar parado em nenhum lugar. “Aqui foi bem duro durante seis semanas, tudo fechado, só mercado e farmácia abertos. Acho que por isso o índice de letalidade foi baixo e, aos poucos, vamos voltar à vida normal”, relatou.

De Santo André, a psicóloga Josiane Peluccio, 42, mora há quatro anos em Unterhaching, próximo a Munique, com o marido e a filha. A quarentena teve início em 14 de março e apenas serviços essenciais estavam funcionando. Moradores que não respeitassem as medidas, como manter a distância de outras pessoas, eram multados. “Ontem (domingo) fui a uma consulta médica e percebi várias pessoas nas ruas, a maioria com máscaras. Alguns comércios já reabriram. Acredito que a decisão (de flexibilização) foi acertada e fizemos esforço de cinco semanas. Abrindo aos poucos vamos ter a oportunidade de recomeçar.”

Ajudante de cozinha em uma escola, Ana Teresa Schwarz, 60, vive em Diez, a 70 quilômetros de Frankfurt, há oito anos. A sua cidade não tem casos da doença, mas, mesmo assim, medidas foram adotadas como fechamento de comércios não essenciais e exigência para que todas as pessoas em supermercados usem carrinhos, porque isso ajuda a manter a distância entre os consumidores. “Alunos que estão no fim do ensino médio voltam às aulas dia 4, mas tudo é ainda muito incerto”, declarou.