Filho de Volpi, Guto assume como vereador e amplia oposição a Kiko

21/04/2020



Filho do ex-prefeito de Ribeirão Pires Clóvis Volpi (PL), Guto Volpi (PL), 46 anos, assumirá vaga do parlamentar João Lessa (PSDB), que morreu no domingo, fato que ampliará oposição ao prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB).

Primeiro suplente da coligação entre o PSDB e o antigo PR (atual PL) na eleição de 2016, Guto Volpi vai herdar o posto vereador integrante parte da base governista – depois da filiação de Kiko no PSDB, em abril, Lessa havia virado correligionário do chefe do Executivo. No pleito de 2018, Guto obteve 689 votos.

“Chego à Câmara para somar com outros vereadores do PL no Legislativo. Comigo no Legislativo, a legenda se torna a maior bancada da casa. O prefeito tem que levar isso em consideração”, afirmou Guto, que faz parte da linha de frente da campanha do pai ao Paço. Além de Guto, Anselmo Martins, Danilo da Casa da Sopa, Rubão Fernandes e Paulo Cesar Ferreira compõem a bancada do PL na Câmara.

Para assumir a cadeira, Guto deixou vaga de assessor do secretário de Cultura de São Caetano, João Manoel da Costa Neto – ele atuou em são Caetano por três anos na gestão de José Auricchio Júnior (PSDB), aliado de Volpi.

“Aprendi muito em São Caetano, mas fico feliz em assumir a cadeira de vereador na minha cidade. Sempre atuei nos bastidores, essa é a primeira vez que assumirei uma vaga (chegou a ser secretário de Esportes na gestão do pai em Ribeirão Pires). Claro que nunca esperava ter que assumir após episódio triste como esse (morte de João Lessa), mas herdei a cadeira e irei honrá-la”, disse Guto.

Na atuação como vereador, o filho de Clóvis Volpi prometeu resgatar bandeiras que sustentava quando era apenas candidato. Entre seus projetos, Guto afirmou que irá priorizar atuação junto ao pessoal da terceira idade e que também pretende elaborar propostas que melhorem os espaços de convivência social no município.

Em recado ao atual prefeito, o futuro vereador criticou a gestão de Kiko na zeladoria da cidade, que, para ele, “está péssima”. “Na minha rua mesmo há três anos que não temos uma boa iluminação. A zeladoria está recebendo muitas críticas na cidade, de todos os munícipes”, disparou ele, que deve assumir amanhã, após o feriado, o posto de parlamentar.