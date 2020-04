Michael Klein deixa presidência do conselho de administração da Via Varejo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande Abc



20/04/2020 | 20:06



O empresário Michael Klein, filho do fundador da Casas Bahia Samuel Klein, decidiu deixar a presidência do conselho de administração da Via Varejo, cargo que ocupava desde junho de 2019, quando se tornou o maior acionista da empresa em leilão de venda de ações, realizado na B3, em São Paulo.

O novo presidente da empresa que possui sede em São Caetano deverá ser nomeado em assembleia nas próximas semanas.



Em reunião virtual realizada nesta hoje, Michael Klein anunciou a saída e sugeriu aos participantes que seu filho, Raphael Klein, passe a ocupar a vaga, dando continuidade ao legado da família à frente da companhia.



Raphael Klein, 42 anos, é formado em Administração de Empresas. Ao lado do pai, conduziu a associação da Casas Bahia com o Ponto Frio, criando a Via Varejo, companhia da qual foi CEO de 2010 a 2012.



“Com tantos desafios no setor neste momento, é oportuno que Raphael esteja na orientação dos negócios da empresa. Minha família tem uma longa trajetória no varejo brasileiro.

Sempre acreditou no Brasil e seu grande potencial”, afirma Michael Klein. “Essa mudança é um processo natural e já tinha sido planejada. Permitirá sairmos ainda mais fortalecidos e tecnológicos desta crise, que atinge muitos setores da economia brasileira”, conclui.



A Via Varejo informou outras decisões em relação ao conselho administrativo. Além da saída de Michael Klein, que, por decisão própria, será substituído na presidência do conselho da companhia por Raphael Klein, Roberto Fulcherberguer, CEO da Via Varejo, também deixará o conselho e passa a se concentrar em suas atividades no comando executivo da companhia.

Para Fulcherberguer, a mudança acontece em um momento em que a companhia avança em sua transformação digital: “Michael Klein tem um papel fundamental nesse reerguimento da companhia, sou muito grato pelo apoio em todo esse período.

Agora estamos em uma segunda fase do turnaround, uma fase ainda mais voltada à transformação digital.

E Raphael tem estreita ligação com esse tema”, afirma. A companhia, oficialmente, enviou mensagem de agradecimento a Michael pelo papel desempenhado à frente do Conselho na primeira etapa do programa de transformação da Via Varejo.