Tiradentes. Brasília. Tancredo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/04/2020 | 23:55



Memória escrevia há cinco anos: “O dia 21 de abril é emblemático, da Inconfidência Mineira à morte do presidente da República Tancredo Neves, em São Paulo, passando pela inauguração de Brasília, em 1960”.

Em Brasília, celebrações. O cardeal-arcebispo de São Paulo, dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, assinava em 21 de abril de 1960 decretos criando 27 novas paróquias, três muito próximas do Grande ABC: a da Imaculada Conceição, em Vila Bela, ao lado de São Caetano; a de Nossa Senhora Refúgio dos Pecadores, em Cidade Ademar, e Santa Rita de Cássia, em Mirandópolis, bairros periféricos paulistanos encostados em Diadema.

À 0h do dia 21 de abril (meia-noite do dia 20), os sinos das igrejas repicaram festivamente saudando a Novacap. O Rio de Janeiro, depois de ter sido a capital do Brasil durante 197 anos, deixava de ser a sede dos poderes públicos. Nascia o Estado da Guanabara, o 21º.

JK, o presidente da República, ganhava uma medalha comemorativa, cunhada na Casa da Moeda. Emitidos selos comemorativos.

Peruas eram convertidas em bares, nos pontos considerados estratégicos de Brasília, vendendo refrigerantes e lanches aos turistas que chegavam.

PÍLULAS

- O traçado de uma cruz constituiu o ponto de partida do arquiteto Lucio Costa no desenvolvimento do Plano Piloto de Brasília.

- A Bandeira Brasileira ganha uma nova estrela, acima do Cruzeiro do Sul.

- Brasília transformava-se em centro de atenção mundial, inclusive com mensagem do papa João XXIII, via rádio.

Diário há meio século

Terça-feira, 21 de abril de 1970; ano 12; edição 1215

Manchete – Estádio de sítio na Colômbia

Santo André – Inaugurado o Centro de Emergência da Faisa (Fundação de Assistência à Infância de Santo André), no bairro Santa Terezinha

Em 21 de abril de...

1792 – Joaquim José da Silva Xavier é enforcado no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Tinha 44 anos. Alferes da cavalaria de Minas Gerais, Tiradentes liderava a Inconfidência Mineira

1890 – Brasil lembra pela primeira vez o Dia de Tiradentes.

Hoje

- Dia de Tiradentes (Joaquim José da Silva, executado em 1792)

- Dia do Metalúrgico

- Dia da Latinidade

- Dia Mundial do Café

- Dia do Policial Civil e Militar

Santos do dia

- Conrado de Parzão (1818-1894)

Franciscano alemão