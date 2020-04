Homem é preso após efetuar disparos com arma de fogo em Diadema

Do Dgabc.com.br



PMs ( Policias Militares) do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia) prenderam um homem nesta segunda-feira(20), no Jardim Canhema, em Diadema, após ele efetuar disparos para o alto com uma arma de fogo.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes faziam patrulhamento pelo bairro quando foram informados por transeuntes na rua Santa Cruz, qua um indivíduo atirava para cima.

Em seguida os policiais prosseguiram as buscas e encontraram o indivíduo com as características semelhantes as informadas anteriormente. Realizada a abordagem ao suspeito, ele confessou que a arma estava em sua residência. Os agentes foram até lá e apreenderam uma pistola 7.65 com sete munições, alem de um simulacro ( arma de brinquedo).

Encaminhado ao 3º DP (Taboão), onde o caso foi registrado, o homem aguardará a decisão da Justiça.