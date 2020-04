Hamilton nega que tenha intenção de ir para a Ferrari: 'Estou no time dos sonhos'

20/04/2020 | 17:47



O hexacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton negou que tenha intenção de sair da sua equipe atual, a Mercedes, e se juntar à Ferrari. A especulação começou nos últimos meses devido à proximidade do fim do contrato do piloto com a equipe britânica, até o final de 2020, e a um encontro do britânico com o presidente da escuderia italiana, John Elkann.

O tabloide inglês The Sun havia publicado que os planos do inglês foram atrapalhados pela Ferrari ter feito demonstrações positivas sobre as negociações para as renovações de contrato com Charles Leclerc e Sebastian Vettel. Após a matéria, Hamilton fez uma declaração nas redes sociais afirmando que não tem planos de defender outra escuderia.

"Primeiro de tudo, não existe sonho de mudança para outra equipe. Eu estou com meu time dos sonhos. Em segundo lugar, não há nada no meu caminho, porque não estou tentando me mudar. Estou com as pessoas que se importaram comigo desde o dia 1. Nós somos a melhor equipe, Mercedes", afirmou Hamilton

Anteriormente, Louis Camilleri, diretor-executivo da Ferrari, já havia comentado sobre o encontro entre Hamilton e Elkann, afirmando que não foi nada de mais. "Foi um evento social que meio que foi tratado fora das proporções reais. Eles têm amigos em comum", declarou o dirigente da escuderia.

A temporada 2020 da Fórmula 1 ainda não começou, devido ao surto de coronavírus, que já causou o adiamento e o cancelamento de diversas corridas. O primeiro GP no calendário que ainda não sofreu alterações de data é o da França, previsto para o dia 28 de julho.