Bianca Bellucci

Do 33Giga



20/04/2020 | 17:48



As plataformas de streaming costumam apostar em conteúdo original para sempre trazer séries e desenhos novos aos assinantes. Ainda assim, alguns clássicos nunca saem de moda e marcam presença no catálogo. Nesta galeria, o 33Giga separou 45 títulos para lá de nostálgicos. As opções vão de animações até tokusatsu (gênero de super-heróis japoneses). Clique na imagem para saber em qual serviço está disponível: Netflix, HBO GO ou Amazon Prime Video.