Bandidos são baleados e presos pela GCM em São Bernardo

Do Dgabc.com.br



20/04/2020 | 16:07



Dois homens ficaram feridos e foram presos na manhã desta segunda-feira (2) após confronto com a GCM (Guarda Civil Municipal), de São Bernardo, após roubo de carro.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 11h40, os dois indivíduos, que haviam roubado o do veículo na Avenida Wallace Simonsen, no bairro Nova Petrópolis, foram avistados e perseguidos pela GCM .Ao serem abordados pelos guardas, entraram na Avenida Pery Ronchetti com o carro pela contramão, jogando o veículo para cima da viatura, ameaçando os guardas com arma de fogo, que depois descobriu-se ser um simulacro (arma de brinquedo).

Em seguida, os guardas reagiram e acabaram baleando e prendendo os criminosos. Um deles está em estado grave no Hospital Mario Covas, em Santo André, e o outro foi encaminhado para o Hospital Pronto-Socorro Central, em São Bernardo, onde está recebendo atendimento.

O caso foi registrado no 1º DP (Centro) em São Bernardo,