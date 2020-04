Luana Piovani critica postura da mãe de Pedro Scooby: Nunca vou entender como uma avó abre mão dos netos

20/04/2020 | 16:11



Luana Piovani fez mais um desabafo sobre a sua complicada relação com o ex, Pedro Scooby. Desta vez, a apresentadora criticou a postura da mãe do surfista, Dona Gracinda, dizendo que ela não dá importância para os seus netos, frutos da relação de Luana e Scooby. Tudo começou quando uma fã da atriz fez o seguinte comentário em uma das publicações da artista no Instagram:

Descobri que meus filhos não tem família paternal porque ninguém nunca liga e nem se preocupam.

Sempre sincera, Piovani respondeu:

Aqui está igualzinho, fora o pai virtual, ninguém mais liga, aliás nunca ligaram, no máximo dão um oi na carona da ligação do virtual. Nunca vou entender como uma avó abre mão dos netos assim, o pai é ate comum, né, mas a avó???

Eita! Que direta, não é? A artista ainda compartilhou um vídeo de seu pai, Valter Piovani, brincando com os filhos:

Pai nosso que estas nos céus... Pai meu que está AQUI!!! Meu papito amado cumprindo de novo a missão. Achei que seu melhor papel fosse pai, mas é avô mesmo. Te amo.

Uma outra internauta comentou o fato de Luana estar longe do namorado, Ofek Malka, que mora em Israel:

Ah, Lua, imagino a saudade que deve estar do boy. Tomara que até maio os voos sejam liberados para você matar a saudade que deve ser grande.

E a apresentadora fez uma confissão em sua resposta:

Ontem entendi que não nos veremos por muito tempo, chorei que nem bezerro desmamado, estou bem triste ainda. Mas acho que foi melhor a informação do que a ansiedade que vinha sentindo, agora é lidar com a dor.