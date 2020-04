Bianca Andrade planeja alugar imóvel junto com Flayslane e fala sobre briga com Rafa Kalimann no BBB20: - Perdi meu controle

20/04/2020 | 16:10



Bianca Andrade e Flayslane formaram uma das amizades mais legais do BBB20, e parece que a parceria migrou para fora da casa! De acordo com o jornal Extra, a cantora está passando a quarentena junto com o filho, Bernardo, na casa da digital influencer em São Paulo, e em breve as duas podem morar juntas!

Quando a quarentena passar, Bianca e Flay devem ir à procura de um novo imóvel para dividirem em São Paulo, e aproveitarão o momento para produzir conteúdo. A equipe da cantora disse que ela está pensando no assunto, e que pretende investir ainda mais na carreira musical agora que saiu do reality - ela continuará a dupla Lane e Mara e deve se encontrar com um investidor do ramo da música.

- Se tudo der certo, será algo bacana e grande, disse sua equipe.

E você, está ansioso para conferir os próximos passos das ex-BBBs?

Polêmicas

Bianca Andrade também usou o seu Instagram para esclarecer algumas das polêmicas em que se meteu dentro do reality - dentre elas, a investida em Guilherme enquanto o modelo vivia um affair com Gabi Martins dentro da casa. A empresária começou dizendo que havia bebido muito na Festa Guerra e Paz, e todos os brothers pareciam fora do controle:

- Eu não sei o que aconteceu, que baixou não só em mim, mas em outras pessoas, também. A gente passou dos limites.

Ela continuou, dizendo que por conta da bebida ficou com vontade de beijar todo mundo, não só Guilherme - e que, apesar das câmeras não terem mostrado, ela também havia dado um selinho em Daniel. No dia seguinte, Bianca conta que pediu desculpas para todos:

- Eu chamei cada um e pedi desculpas. Eu pedi desculpas para a Gabi duas vezes, pedi desculpas para o Guilherme. Parei de falar com ele. Na festa da Gabi, inclusive, eu não quis falar com o Guilherme - ela já tinha pedido para eu voltar a falar com ele, e eu não quis, porque não queria prejudicar a Gabi mais uma vez. (...) Quando eu erro, é uma vez só, não gosto de me apoiar no meu erro.

Boca Rosa também relembrou a briga que teve com Rafa Kalimann durante a primeira festa do confinamento, e disse que após se entender com a influencer, não havia mais falado do assunto:

- Não gosto de brigar, de perder minha razão, e isso foi porque bebi demais e perdi meu controle. No dia seguinte eu fiquei acabada, pedi desculpas pra pessoa e a partir daí eu não quis mais falar da pessoa, não fiquei falando mal, nada, segui meu baile.