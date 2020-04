Galã dos anos 1990, Mateus Carrieri faz bico de entregador de comida durante quarentena

20/04/2020 | 16:10



O galã dos anos 1990 Mateus Carrieri encontrou uma forma e se distrair durante a quarentena. O ator decidiu fazer um bico de entregador para o restaurante de algumas amigas em São Paulo, e compartilhou todo o trabalho em seu Instagram.

Aos 53 anos de idade, Mateus escreveu em uma postagem:

- Hoje é dia de você fazer o seu pedido e eu que vou entregar na sua casa. Estou achando o meu domingo uma delicia. Vou com álcool em gel e máscara. É um restaurante de umas amigas que sempre apoiam a cultura e fazem questão de privilegiar os artistas, então, nesse momento, me deu vontade de ajudá-las. Os atores têm que dar uma força para esses restaurantes agora.

Carrieri também tirou várias selfies com as pessoas que pediram a comida do restaurante - mantendo distância e usando máscaras, como pede o protocolo do isolamento social por conta do coronavírus.

Mateus Carrieri fez muito sucesso nos anos 1990 e chegou a estampar a G Magazine ao lado do filho, Kaíke. Seu último trabalho na TV foi uma participação especial no remake de Chiquititas, e desde então ele tem se dedicado ao teatro e às aulas de ginástica que dá em uma academia.