Separação de material reciclável requer atenção em tempos de Covid-19

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



20/04/2020 | 16:06



A pandemia de Covid-19 mudou diversos hábitos pelo mundo e está exigindo das pessoas mais cuidado na manipulação de diferentes materiais. Com a separação dos resíduos não foi diferente e o secretário executivo da plataforma Reciclar pelo Brasil, projeto integrante do Movimento ‘Separe. Não Pare.’, Edy Merendino, explica como se proteger e proteger os trabalhadores que vão lidar com esse material no futuro.

Para aquelas cidades onde a coleta seletiva continua, como Santo André e São Caetano, Merendino recomenda maior atenção à higienização, para que no envio às centrais de triagem não haja perda do material. “Enviar somente as embalagens recicláveis, limpas e bem acondicionadas em sacos plásticos, de preferência, neste momento, relatou.

Naquelas cidades onde a coleta seletiva foi suspensa durante a pandemia, como em São Bernardo, a orientação é continuar a separar os materiais e embalagens como se fossem encaminhados para a reciclagem para a manutenção e reforço do hábito. “Assim, quando estiver normalizada a situação a população seguirá com a atitude de separar seus resíduos, o que beneficia o meio-ambiente e a cadeia produtiva da logística reversa”, pontuou.

Com o uso crescente de máscaras e luvas, o secretário alertou sobre os cuidados com esses itens. “Máscaras e luvas usadas, especialmente se houver riscos de estarem contaminadas, devem ser descartadas no lixo comum, porém redobrando o cuidado de embalar bem em duas ou mais sacolas plásticas para diminuir o risco de contato”, explicou.

“Se houver suspeita de contaminação de alguma pessoa pelo novo coronavírus na residência, é recomendável não encaminhar os materiais recicláveis para coleta seletiva, mas sim para a coleta comum, tomando os mesmos cuidados que os mencionados com as máscaras e luvas”, destacou Merendino.

A atenção no armazenamento do lixo comum, além de colaborar com a limpeza das vias públicas, também visa proteger os profissionais que realizam a coleta de lixo que mantém a prestação desse serviço fundamental para a saúde pública e para o meio-ambiente.