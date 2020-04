Na Turquia, 'Homem-Aranha' distribui mantimentos para grupo de risco

20/04/2020 | 15:51



Burak Soylu vive em Antalya, cidade da Turquia, e decidiu ajudar as pessoas que pertencem ao grupo de risco do novo coronavírus em sua vizinhança de um jeito bastante divertido.

Com uma fantasia de Homem-Aranha, tênis vermelhos nos pés e poses iguais ao do herói da Marvel, o homem saiu pelas ruas para comprar mantimentos para os moradores mais velhos de acordo com a necessidade de cada um.

Em entrevista ao jornal turco Daily Sabah, Soylu afirma que seu "superpoder é fazer o bem pela comunidade". "Faço o que for preciso pelo bem das pessoas", disse.

A solidariedade é bem-vinda pelos cidadãos. "Hoje, o homem-aranha nos trouxe pão e leite. Nós o amamos", falou um morador.