Maisa desabafa sobre ato de racismo contra o pai em meio a pandemia

20/04/2020 | 15:21



Maisa Silva usou as redes sociais neste domingo, 19, para desabafar sobre racismo durante a pandemia do novo coronavírus. A apresentadora do SBT relatou um episódio envolvendo o pai ela, Celso Andrade, que é negro.

"Meu pai que escutou de uma mulher hoje que tudo bem sair de casa, que as pessoas estão se apavorando à toa, porque só morre 'negro e latino', porque eles não têm convênio médico. Meu pai é preto", completou Maisa.

A atriz também relacionou preconceito e aqueles que defendem o fim do isolamento sociais e a exposição ao coronavírus.

"Então, vocês já sabem porque não estão dando importância para o isolamento. Porque pouco importam essas vidas para eles", afirmou.