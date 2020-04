Jardim de Jennifer Lopez chama a atenção durante a live One World Together at Home

20/04/2020 | 14:11



No último sábado, dia 18, a live idealizada por Lady Gaga em conjunto com a Organização Mundial da Saúde (OMS), One World: Together at Home, agitou a vida dos internautas com oito horas de apresentação com a presença de diversas celebridades. Apesar disso, uma das coisas que mais chamou a atenção foi o jardim de Jennifer Lopez.

A cantora performou a canção People, de Barbra Streisand, na área externa de sua casa, que chocou os fãs pelo tamanho e pela decoração, virando até mesmo meme.

A artista usou o Instagram para minimizar o esforço de enfeitar o local:

Há uma coisa que eu percebi durante esse tempo todo, e é o quanto todos precisamos um do outro. Com algumas luzes de Natal antigas da garagem e algumas sobras da festa do Super Bowl aqui em casa, tentei arrumar tudo com todo o amor do mundo. Um obrigado a todos por aí lutando, trabalhando, sacrificando e fazendo sua parte. Eu amo vocês, estou com vocês e sinto sua falta!

Além disso, Jennifer também mandou um agradecimento para Barbra, de quem usou não apenas a música, mas também um moletom que levava o rosto da cantora estampado. Ela afirmou que a mesma a inspira nos melhores e piores momentos. Barbra, por sua vez, fez questão de responder:

Isso foi muito bonito.

Mesmo com a explicação, os internautas ainda causaram sobre o cenário escolhido por Lopez para gravar sua participação, e rolou até um recadinho para Anitta entre os comentários:

Não sei se prestei mais atenção na voz maravilhosa da Jennifer Lopez cantando People ou no jardim da casa dela.

Já que 2020 acabou mesmo, Jennifer Lopez já pulou pro Natal. Jardim grande com iluminação de casamento: ok.

Olha aí Anitta, a Jennifer Lopez mandou uma superprodução sozinha no quintal de casa.