Ana Maria Braga diz ter saudades de trabalhar e fala sobre tratamento contra câncer: - Me sinto curada

20/04/2020 | 14:10



Duas divas nas manhãs da Globo! Após ficar um mês afastada por conta do coronavírus, Fátima Bernardes voltou às manhãs no Encontro nesta segunda-feira, dia 20, e conversou com outra apresentadora matinal da emissora: Ana Maria Braga!

A anfitriã do Mais Você, que está afastada do trabalho por conta do tratamento contra um câncer de pulmão, apareceu em uma chamada ao vivo direto de sua casa em São Paulo e falou sobre como está lidando com o isolamento. Ana também demonstrou saudades dos netos, Joana, Bento e Maria, e disse que está ansiosa para reencontrá-los quando a quarentena chegar ao fim.

- Estou aqui em casa e feliz, morrendo de saudades de voltar a trabalhar. Aqui com a minha máscara, com proteção geral. (...) Estou em São Paulo, coisa que não faço há 12 anos, e ao mesmo tempo os meus netos não podem vir aqui, então não consigo vê-los a não ser por essa telinha. Você não faz ideia do que é a vontade de beijar, abraçar. Eu vejo as crianças no Skype, e eles cresceram! [Quado a quarentena acabar] vou fazer um bolo, uma festa e juntar todo mundo.

Aos 71 anos de idade, Ana disse que está tomando cuidados redobrados na proteção contra o coronavírus, já que faz parte do grupo de risco, e se mostrou otimista ao falar sobre o tratamento contra o câncer. Ela disse que, além de não ter perdido o cabelo, já finalizou a primeira fase do tratamento e já se sente curada.

- Acho que eu tenho um privilégio, porque eu não tive queda de cabelo. Já fiz a quarta quimioterapia e a quarta imunoterapia, já está fazendo 21 dias essa semana e tenho um retorno nesta semana pra saber se já foi tudo embora. Mas estou me sentindo muito bem. Tem um mal estar normal de qualquer tratamento sério, porque é muita química no organismo. Seria bobagem dizer que estou aqui como uma estrela de Hollywood, nada disso, tive todos os sintomas que todo mundo têm, enjoo, cansaço, mal estar. Mas estou em uma fase ótima nesta primeira etapa, estou me sentindo curada.