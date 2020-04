Covid-19: agora, Alexa sugere se você deve ir ao médico

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



20/04/2020 | 13:18



As pessoas agora podem usar a assistente virtual Alexa para verificar seu nível de risco e exposição à Covid-19. Elas respondem a uma série de perguntas e receberão informações com base em orientações do Ministério da Saúde.

O serviço tem como objetivo ajudá-las a tomar uma decisão informada se devem procurar um centro médico ou ficar em casa e continuar a verificar os sintomas. O autoteste de Alexa não substitui uma avaliação médica ou um diagnóstico, e não recomenda tratamentos específicos.

Para iniciar o autoteste, basta dizer uma destas frases:

• Alexa, como sei se peguei a covid-19?

• Alexa, como sei se tenho o coronavírus?

• Alexa, acho que peguei o coronavírus.

• Alexa, eu posso ter sido infectado com a covid-19.

• Alexa, abra o autoteste para coronavírus.

• O que é, meu cão pode transmitir, ou quais são as melhores maneiras de evitar a covid-19?

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O Instituto de Pesquisas Eldorado, usando informações fornecidas pelo Hospital Israelita Albert Einstein, criou uma habilidade, chamada Perguntas coronavirus. Ela permite aos usuários aprender, por meio de uma série de perguntas e respostas, sobre o novo coronavírus.

Entre as informações de proteção e prevenção, eles também podem entender mais sobre os grupos de risco e animais de estimação. Algumas das possíveis interações são:

• Alexa, abra Perguntas coronavírus – abre a Skill e leva o usuário a uma série de perguntas e respostas.

• Alexa, abra Perguntas coronavírus sobre animais domésticos – abre a seção específica que os clientes podem querer ou precisar conhecer mais.

Atendimento SUS

A Alexa pode ajudar indicando a instituição de saúde pública mais próxima, por meio de informações fornecidas pelo Ministério da Saúde. Neste sentido, a Alexa pode recomendar um hospital público ou posto de saúde próximo.

Para isso, pode-se solicitar essas informações falando:

• Alexa, abra Atendimento SUS.

• Alexa, qual o posto de saúde mais próximo?

• Alexa, qual o hospital público mais próximo?