Após fraturar duas costelas em acidente doméstico, Raul Gil passa por cirurgia

20/04/2020 | 13:10



Lembra que no domingo de Páscoa Raul Gil acabou levando um susto daqueles ao sofrer um acidente doméstico e ter de ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo? Pois devido a queda, o apresentador precisou realizar uma cirurgia na última semana, conforme informou a assessoria de imprensa do SBT:

Ele passou por uma cirurgia devido a fratura de duas costelas, porém está bem e terá alta nesta segunda-feira, dia 20.

Para mostrar que os dias ruins já passaram, ele ainda deixou um recado para os fãs nas redes sociais.

Para todos que me seguem, quero agradecer todas as orações... orações são sempre bem-vindas... tive um acidente em minha casa, mas logo estarei gravando meu programa e alegrando como sempre todas as tardes de sábado, em nome do Senhor Jesus, escreveu ele ao postar uma foto em que aparece sorridente.

Melhoras ao Raul Gil!