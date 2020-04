Ivy Moraes comenta grande rejeição do público no BBB: - Assustada

20/04/2020 | 13:11



A noite do último domingo, dia 19, foi marcada pela saída de Ivy Moraes da casa mais vigiada do Brasil.

Após a eliminação, a morena conversou com a ex-BBB Ana Clara, no Gshow, para comentar sua trajetória. Um dos assuntos levantados foi a alta porcentagem de votos, 74,17%, que causou sua expulsão.

- Estou um pouco assustada com a porcentagem. Esperava ser eliminada. Tinha essa insegurança. Tinha para mim que a Rafa e a Thelminha eram muito fortes. Mas nessa altura do jogo não tinha mais o que fazer, disse.

A modelo reconheceu que um de seus erros durante a competição foi a rivalidade contra Babu Santana, que levou o ator a bater o recorde de idas ao paredão.

- Quando ele disse as vezes que tinha votado nele, até me deu um baque. Votava no Babu porque ele brigava com o Dan [Daniel Lenhardt]. Por pouca coisa. Foi erro meu, mas eu votava nele para não machucar outros, explicou.

Na manhã desta segunda-feira, dia 20, Ivy ainda bateu um papo por videoconferência com Fátima Bernardes, que retornou com seu programa Encontro.

- Fiquei bem insegura quando as pessoas que estavam comigo saíram, eu não sabia ao certo o que eu poderia ter falado, eu expresso tudo que eu sinto. Por algum momento, eu fiquei com medo de ter falado algo que pudesse ter machucado alguém, contou.