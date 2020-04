Adriana Esteves recria cena de Carminha em Avenida Brasil ao lado do filho

20/04/2020 | 13:11



A carreira de Adriana Esteves é repleta de papéis marcantes. Mas, com toda certeza, um dos que mais ficou na memória daqueles que curtem teledramaturgia foi a Carminha, de Avenida Brasil. A atriz está prestes a se despedir mais uma vez da personagem, já que a reprise da trama global está na reta final no Vale a Pena Ver de Novo. Mas isso não significa que ela não possa brincar com uma das vilãs mais caricatas do Brasil.

Ao lado de Felipe Ricca, de 20 anos de idade, seu filho mais velho fruto do relacionamento que teve com Marco Ricca, ela reviveu uma cena de Carminha. O rapaz postou um vídeo na web e fez os internautas pirarem. O momento foi quando Carminha, nas mãos de sequestradores, está chupando gelo e um dos capangas lhe deseja bom dia e pergunta se ela passou bem a noite.

Quer que eu enfie esse gelo na sua goela?, pergunta ela.

Bacana, né?