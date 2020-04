Consórcio e UFABC lançam aplicativo para acompanhamento da Covid-19 no Grande ABC

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



20/04/2020 | 13:05



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC, em parceria com a UFABC (Universidade Federal do ABC), vai lançar aplicativo para acompanhar o andamento da Covid-19 na região. Ainda em fase de testes, o Covidata deve chegar à população a partir da próxima semana.

Segundo Gabriel Maranhão, presidente do Consórcio ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, o aplicativo realizará um mapeamento de onde a doença está e por onde está se espalhando. De acordo com ele, esse tipo de projeto reforça a importância das universidades para a sociedade.

Professora da UFABC, Fernanda Almeida explica que o Covidata por meio de perguntas, indicará pessoas sem suspeita da Covid-19, casos leves e quem já está em estado preocupante. “São as pessoas que podem ter a doença e ainda não procuraram órgãos de Saúde”, disse. Dependendo do caso, a pessoa pode ser encaminhada para realizar o exame da Covid-19.

Além disso, o aplicativo fará monitoramento geográfico de quem o utilizar, possibilitando saber onde se concentra o maior número de casos na região.

Além do aplicativo, Maranhão anunciou o drive-thru solidário regional. A partir de quarta-feira, alimentos não-perecíveis e produtos de higiene pessoal serão arrecadados no Consórcio Intermunicipal Grande ABC (Av.Ramiro Colleoni, 5), em Santo André. Não é necessário sair do veículo para entrega dos produtos. O serviço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Foi anunciada também a vacinação contra o H1N1 dos jornalistas e demais profissionais da imprensa no Grande ABC, já a partir desta terça-feira. Basta a ir a um posto onde a campanha ocorre com credencial da empresa onde trabalha. “Essas pessoas estão na linha de frente (da pandemia) e é importante receberem essa vacina”, afirmou Maranhão.