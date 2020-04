Tom Hanks relembra sintomas do coronavírus e diz que esposa sofreu mais com a doença

20/04/2020 | 12:11



Tom Hanks e Rita Wilson já estão curados do novo coronavírus. No entanto, a doença ainda é lembrança na vida do casal, que enfrentou semanas horríveis por causa do vírus. Em entrevista ao programa de rádio, The National Defense Radio Show, o ator relembrou como foi ficar em quarentena depois dele e a esposa serem testados positivos para a Covid-19.

- Rita teve sintomas muito piores que os meus. Ela estava com a febre muito mais alta e com alguns outros sintomas. Ela perdeu o paladar e o olfato. Ela não sentiu absolutamente nenhum prazer com a comida por quase três semanas, contou ele.

Aos 63 anos de idade, Hanks surpreendeu ao dizer que a esposa, também da mesma idade, precisava se arrastar para conseguir ir até ao banheiro:

- Ela estava tão enjoada, que teve que se arrasatar no chão, da cama para as outras instalações.

Ele ainda contou que tentava fazer exercícios físicos por 30 minutos por dia, mas que não chegava a completar nem 12 minutos se exercitando, já que não tinha forças para se movimentar.

- Eu tentava fazer alongamentos e exercícios básicos no chão e não conseguia chegar nem na metade, disse ele.

O casal estava na Austrália quando foi diagnosticado com a doença. Eles ficaram em isolamento hospitalar no início de março e já se recuperaram completamente.