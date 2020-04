Fátima Bernardes surge de máscara e mostra bastidores da volta ao Encontro: Estamos com aquele friozinho na barriga

20/04/2020 | 12:10



Após ficar um mês afastada da apresentação do Encontro com Fátima Bernardes por conta da pandemia do novo coronavírus, que está fazendo com que aconteça o isolamento social, Fátima Bernardes voltou aos estúdios Globo nesta segunda-feira, dia 20, para estar à frente da atração, que voltou à grade da Globo.

E para mostrar como estavam os bastidores do programa, a jornalista postou algumas fotos nas redes sociais, nas quais aparece de máscara. Na legenda, ela disse:

Depois de cinco semanas, estamos de volta. Com algumas mudanças, para garantir a segurança de todos. Estamos com aquele friozinho na barriga pro nosso reencontro. Eu e @jairoboueroficial esperamos você às 10:45. #encontrocomfatima.

O programa desta segunda terá a participação de Ivy Moraes, última eliminada do Big Brother Brasil, assim como Fátima fará entrevistas por vídeo e Ana Maria Braga vai surgir diariamente preparando receitas.