Aplicativo de transporte firma parceria com Consórcio Intermunicipal do Grande ABC

Do Diário do Grande ABC



20/04/2020 | 11:15



O aplicativo de transportes 99 disponibilizou ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC cinco mil corridas a serem utilizadas para o combate à pandemia do novo coronavírus. As regras para uso dos cupons serão definidas pelas autoridades locais e a parceria determina que as atividades não coloquem em risco os motoristas da plataforma.

"Nesse momento delicado, em que a sociedade se une para combater o novo coronavírus, a 99 não podia deixar de colaborar. Além de colaborarmos no transporte de profissionais de funções essenciais, é uma forma de ajudar a manter a renda dos nossos parceiros, pois sabemos a importância que esse ganho tem para todos", diz a gerente de operações da 99, Lívia Pozzi.

O presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra Gabriel Maranhão comemorou a iniciativa. "É de suma importância para agregar agilidade no atendimento de pacientes acometidos pelo coronavírus. As corridas serão utilizadas por profissionais de Saúde e de Assistência Social de cada município consorciado em prol da população mais carente. Estamos enfrentando uma pandemia sem precedente, portanto, o aporte das corridas disponibilizadas pelo 99 irá fazer a diferença no atendimento domiciliar de pacientes e no deslocamento de nossos profissionais."