Faustão reprisa concurso do É o Tchan e internautas reagem: Como assim Viviane Araújo foi tombada por Sheila Carvalho?

20/04/2020 | 11:11



O Domingão do Faustão movimentou a internet no último domingo, dia 19, ao reprisar o concurso da nova morena do É o Tchan, que aconteceu em 1997. O programa exibiu imagens que lembravam a disputa entre Viviane Araújo e Sheila Carvalho, que venceu a competição na ocasião.

Sheila se tornou a morena do grupo, enquanto Sheila Mello virou a nova loira do É o Tchan, ocupando o lugar que até então era de Carla Perez.

Viviane Araújo, que perdeu a disputa, traçou novos caminhos e seguiu fazendo sucesso desfilando por escolas de samba, como Salgueiro e Mancha Verde, onde representa até hoje, além de ter feito parte do reality show A Fazenda, da Record TV, e se tornado atriz na TV Globo, onde fez participações na teledramaturgia, como na novela Imprério e também integrando o elenco de Escolinha do Professor Raimundo.

Nas redes sociais, os internautas comentaram a reprise no Domingão, se divertindo com as imagens históricas do programa. Veja alguns dos comentários:

O mundo acabando e eu aqui dançando É o Tchan com o Faustão! É o auge da quarentena, Brasil!

Faustão mais uma vez nos levando a uma época em que o brasileiro era genuinamente feliz.

Como assim a Viviane Araújo foi tombada pela Sheila Carvalho no concurso da nova morena do É o Tchan? Passado!