Durante live de aniversário, Roberto Carlos evita a palavra coronavírus e manda recado aos internautas: - Fiquem em casa

20/04/2020 | 11:11



A noite do último domingo, dia 19, foi marcada pela live de Roberto Carlos. O cantor, que completou 79 anos na mesma data, fez a transmissão diretamente de seu estúdio no bairro da Urca, no Rio de Janeiro. O show de aniversário, que teve quase uma hora de duração, trouxe um repertório de 11 músicas que foi iniciado pela popular Como é Grande o Meu Amor por Você.

Mesclando músicas mais populares com algumas que o cantor não apresentava há algum tempo, Roberto Carlos dedicou a canção Caminhoneiro aos profissionais que prestam serviços essenciais e por isso não podem ficar em casa:

- Quero falar dos heróis, de todo o pessoal da saúde tão necessário pra nós: médicos, enfermeiros. E dos caminhoneiros. Quando menino, eu sonhava ser caminhoneiro, era fascinado pelas histórias que eles contavam. Essa canção eu ofereço a esses heróis.

O Rei ainda trouxe de volta a música Canzone Per Te, usando-a como uma homenagem para a Itália, onde os efeitos do coronavírus foram mais severos, e relembrando as alegrias que teve no país.

Mesmo aos 79 anos de idade, Roberto Carlos mostrou desde a primeira canção que sua voz ainda não perdeu a potência, e que as cordas vocais ainda estão perfeitamente afinadas. Isso não impediu, no entanto, que o astro da MPB tropeçasse um pouco ao performar a música Todos Estão Surdos, admitindo o erro, sem vergonha, logo em seguida.

Quem está acostumado a acompanhar as performances do cantor já deve ter percebido que, em seus shows, Roberto Carlos sempre usa em seu microfone um fio branco, uma de suas cores favoritas. Durante a transmissão, no entanto, o aparelho apresentava um fio azul, fato que deixou os fãs um pouco confusos. De acordo com a colunista do jornal O Dia, Fábia Oliveira, a explicação é simples: os fios brancos são para shows enquanto os azuis são para o estúdio.

Durante a apresentação, que contou também com a presença do maestro Eduardo Lages e do pianista Tutuca Borba, o Rei reforçou a importância do uso das máscaras e a dedicação de todos no combate ao coronavírus, doença que evitou nomear durante a transmissão, além de mostrar que estava tomando as medidas de precaução:

- Eu estava usando essa máscara até agora há pouco. Só tirei porque preciso cantar. Vocês têm que usar, com certeza. Isso é uma defesa muito grande contra tudo isso que está acontecendo nesse momento. Eu não gosto nem de falar o nome. As pessoas que estão aqui comigo estão cumprindo a distância, como manda o figurino. Fiquem em casa.

A live começou a ser transmitida durante o Domingão do Faustão, e continuou no Globoplay e no canal de YouTube do cantor, onde reuniu mais de 1,4 milhão de internautas. Nas redes sociais, os fãs brincaram dizendo que o costumeiro show de final de ano de Roberto Carlos transmitido pela Globo havia sido adiantado:

Agora que passou a live do Roberto Carlos a gente já tá em 2021?

Live do Roberto Carlos só foi um sinal que o ano já acabou.