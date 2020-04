Após ser preso em Curitiba, ex-BBB Diego Alemão paga fiança de 7 mil reais, deixa a cadeia e se diz arrependido

20/04/2020 | 11:10



Como você viu, o ex-BBB Diego Alemão passou por dias difíceis no último fim de semana. Tudo porque ele foi preso em Curitiba após se envolver em um acidente de trânsito. Após o ocorrido, o vencedor da sétima edição do reality show foi levado à Delegacia de Delitos de Trânsito (Denetran) por suspeita de dirigir sob o efeito de álcool, ameaçar outra pessoa envolvida no acidente e desacatar os policiais.

Agora, no entanto, segundo o jornal Extra, ele admite ter se arrependido de ter agido de maneira intensa ao ser abordado por policias, além de ter recebido a liberdade no domingo, dia 19, após pagar fiança no valor de sete mil reais.

- Diego se arrepende de ter sido intenso com os agentes após o uso de algemas, mas justifica sua revolta no fato de ter sido preso depois de ter sido extorquido pelo motorista de aplicativo. Disse que o motorista do veículo atingido se prevaleceu da sua imagem para enriquecimento ilícito, afirmou ao jornal Jeffrey Chiquini, advogado que defende o ex-BBB.

Ainda segundo a publicação, o advogado negou que seu cliente estava embriagado, dizendo que ele contribuirá com as investigações.

Mas não é só. Por conta das novidades, Diego acabou perdendo o escritório que gerenciava sua carreira. A Usina Brasil até preferiu não comentar o acidente:

A Usina Brasil não cuida mais dos interesses artísticos e comerciais do Diego Gasques. Ficamos surpreendidos com as notícias veiculadas. Lamentamos e preferimos não comentar sobre o assunto, uma vez que não existe mais relacionamento profissional.

Eita! Lembrando que em março de 2020, Diego já havia gerado polêmica ao se envolver numa briga com outros homens numa casa noturna em São Paulo.