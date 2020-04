Anitta fala sobre cenário improvisado em primeira live: Tá uma bagunça!

20/04/2020 | 11:10



Após aparição repentina no One World: Together at Home, Anitta fez sua primeira transmissão ao vivo musical na internet. No último domingo, dia 19, ela participou do evento internacional Music Lives, evento beneficente organizado em meio à pandemia do coronavírus. Com cenário improvisado, a cantora rebolou muito ao som de Downtown, Bola Rebola e Rave de Favela.

Ao ser anunciada no evento virtual, Anitta foi elogiada:

- Essa cantora brasileira é uma das maiores artistas do planeta. Ela tem 46 milhões de seguidores no Instagram, ela canta em espanhol, em inglês, em português. Ela já cantou com Madonna, J Balvin, Snooop Dogg, Major Lazer, Prince Royce e muito mais, disse a apresentadora.

Logo após a live, Anitta usou o Stories para falar sobre a montagem do cenário, contando que tudo foi improvisado:

- Montei esse negócio sozinha! Tá uma bagunça isso que eu fiz!, disse aos risos.

A cantora ainda explicou que pretende mudar o cenário de local, já que sua mãe está incomodada por ela ter montado o ambiente embaixo da escada e na sala da mansão onde moram na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Para as próximas aparições, ela deverá usar um cenário no andar de cima da casa e também usar um microfone mais funcional para seu tipo de apresentação.

- Que divertido! O áudio não é mara, porque eu to sem microfone. Mas eu comprei, vai chegar. Essa semana chega o meu microfone e aí vou conseguir fazer. Fiz outro para um outro local, que ainda não posso falar. Não era o microfone, era audio do celular mesmo, explicou ela.