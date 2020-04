Instagram: como excluir filtros dos Stories?

Bianca Bellucci

20/04/2020 | 10:48



Os Stories do Instagram oferecem uma série de filtros para personalizar os registros momentâneos. Porém, quem se empolga com o recurso pode acabar poluindo o menu com opções pouco ou nunca usadas. Se você se encaixa nesse perfil, saiba que é possível fazer uma limpa e deixar apenas os efeitos relevantes. O 33Giga te ensina como. O tutorial foi realizado com um iOS, mas é similar no Android.

1. Abra os Stories do Instagram. No menu inferior, procure pelo filtro que você quer excluir. Dê um toque no nome dele.

2. Clique no botão “Mais”.

3. Selecione “Remover” e o efeito sumirá do seu Instagram.

