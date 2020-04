Conheça os melhores jogos para se manter entretido

Da Redação

Uma parcela significativa da população encontra-se em casa. Além de tentar manter a produtividade no home office, também é necessário encontrar maneiras de preencher o tempo livre e se distrair. E é justamente aqui que os videogames acabam surgindo como uma ótima alternativa.

As diversas opções disponíveis são o principal atrativo desse universo, indo desde títulos clássicos até games projetados para consoles de última geração. Há, inclusive, um meio termo. Por exemplo, o Show Ball 3 é um dos jogos de bingo mais procurados em cassinos online, mostrando que clássicos atemporais também podem ser jogados no ambiente virtual.

Já que a regra é se manter em casa, conheça alguns dos melhores jogos para se manter entretido e que possuem cenários ao ar livre ou mundo aberto. Assim, ao menos no universo virtual, você não estará confinado entre quatro paredes.

Fortnite

Fortnite é um dos Battle Royales mais populares da atualidade e, caso você ainda não o conheça, talvez esse seja o momento perfeito para adentrar nesse universo. Em sua versão mais famosa, o Fortnite Battle Royale, lançado em 2017, a sua missão será ser o último jogador ou grupo vivo matando outros players. É necessário, ainda, manter-se dentro de uma zona segura que encolhe para evitar o dano letal de uma tempestade.

Desenvolvido e publicado pela Epic Games, Fortnite pode ser jogado de graça no PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e celulares iOS. O jogador pode encarar a missão sozinho, em duplas ou esquadrões de até quatro pessoas.

Luigi’s Mansion 3

Luigi’s Mansion 3 é a primeira aventura do irmão do Super Mario em alta definição. É uma ótima opção para quem busca uma aventura divertida, carismática e fantasmagórica. Na história, o encanador precisa libertar seus amigos das garras do maligno rei Boo, tendo um suntuoso hotel como pano de fundo.

E o medo sentido pelo personagem, uma de suas fraquezas na narrativa, é justamente um dos pontos fortes do game que oferece uma boa jogabilidade e momentos extremamente divertidos. Luigi’s Mansion 3 está disponível para Nintendo Switch. Além do modo história, também existem opções multiplayer, em modos de cooperação ou competitivo.

Pokémon Sword e Shield

Pokémon Sword e Shield são os dois jogos mais recentes desta que é uma das franquias de maior sucesso da Nintendo. Mais uma vez, o player incorpora um treinador novato cujo principal objetivo é explorar a região de Galar, inédita na série, e se tornar o campeão da grande liga.

Apesar de não inovarem em questões de jogabilidade e apresentarem o mesmo padrão de narrativa de games anteriores, utilizado justamente por ser funcional para este universo, Pokémon Sword e Shield são uma ótima pedida para quem busca momentos de lazer leves e divertidos. Além disso, são os dois jogos mais bonitos de toda a série. Ambos estão disponíveis apenas para Nintendo Switch e devem ganhar uma expansão até o fim do ano.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Lançado em 2017, The Legend of Zelda: Breath of the Wild é o 19º título da franquia. A narrativa do jogo acompanha Link, que acorda em uma Hyrule devastada após cem anos de sono e precisa recuperar suas memórias e derrotar o mal causado por Calamity Ganon.

Com uma jogabilidade fluída e natural, Breath of the Wild impressiona ao apresentar um mundo gigantesco – quase sem barreira – e conseguir mesclar com maestria o que há de clássico e moderno na série, ao mesmo tempo em que introduz uma boa abordagem. Está disponível para Wii U e Nintendo Switch.

