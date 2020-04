Obituário - 20 de abril de 2020

Ademir Medici



Kyomi (Gilberto) Nakano

(Guaiçara, SP, 2-3-1932 – São Paulo, 14-4-2020)

Ao longo de 2008, diariamente, a página Memória do Diário focalizou, um a um, os japoneses e seus descendentes com raízes no Grande ABC. Dois mil e oito, o ano do centenário da chegada da primeira expedição japonesa ao Brasil, os imigrantes que embarcaram e aqui chegaram com o navio Kasatu Maru. Entre os focalizados na série de Memória, Gilberto Nakano.

Gilberto foi o criador, em dezembro de 1961, do estúdio fotográfico que leva o seu nome, na Rua Santa Catarina, Centro de São Caetano. Só mudou de número: 254 para 226.

Os pais de Gilberto, Yoshimito e Mitsue, são de Fukuoka e se casaram no Brasil. Os irmãos de Gilberto também criaram um estúdio fotográfico, chamado “Muito Bom”, que ficava em Santo André.

Gilberto viveu em Guaiçara durante 18 anos. Em 1950 veio para São Paulo, mudando no ano seguinte para Santo André. Vivia em São Caetano desde 1961. Formou-se em Contabilidade e constituiu uma linda família: a esposa Toshiko e os filhos Afonso e Elza. Fazia parte do Centro Recreativo e Esportivo Gonzaga Nipo-Brasileiro, o Nihondin-Kai, onde o entrevistamos. Em abril de 2018 foi homenageado pela Câmara Municipal de São Caetano, recebendo o título de Cidadão São-Caetanense, por iniciativa do vereador Olhynto Voltarelli.

Gilberto Nakano estava internado no Hospital do Coração, em São Paulo. Parte aos 88 anos e foi sepultado no Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

(*) Colaboraram: advogado João da Costa Faria e memorialista Luiz Romano.



SANTO ANDRÉ

Santo André, sexta-feira, dia 17 de abril

Nair dos Santos Bernardes, 86. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

José Alves de Almeida, 72. Natural de Correntes (PE). Residia na Cidade Satélite Santa Bárbara, em São Paulo (SP). Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Helmut Vollstedt, 57. Natural de São Paulo (SP). Residia em bairro rural de Santo André. Mecânico. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wladimir Roberto dos Santos, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sábado, dia 18 de abril

Ida Augusto da Rocha, 91. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Isabel Morales Tavares, 89. Natural de Nova Europa (SP). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Flosina Durães Guedes, 87. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor. Vila Pires.

Odaisa Ferreira de Moraes, 85. Natural de Várzea Alegre (CE). Residia no Jardim Las Vegas, em Sato André. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

João Pereira, 84. Natural de Santo Antonio da Platina (PR). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

João José da Silva, 84. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Jahir Alves Cardoso, 82. Natural de Pindamonhangaba (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rozelis de Carvalho de Oliveira, 82. Natural de Pouso Alegre (MG). Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 18. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Miguel Duque de Sousa, 80. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Margarida Antonia Piola Bernardinetto, 80. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Severino Manoel Lopes, 77. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Cardoso, 76. Natural de São Joaquim da Barra (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastiana Eusebio dos Santos, 75. Natural de Ponte Nova (MG). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliza de Alvarenga Gonçalves, 75. Natural de Ferros (MG). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Memorial Planalto.

Idelsi Zorzenon Sabino, 73. Natural de Ubirajara (SP). Residia no Jardim Ipanema, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alberto Salemme, 70. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Mário Issao Ynafuko, 68. Natural de Tupi Paulista (SP). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Jardim da Colina.

Emmanoel Messias Aquino do Nascimento, 64. Natural de Sousa (PB). Residia no Jardim Mirante, em Santo André. Autônomo. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wanderley Ferrari, 54. Natural de Ubirajara (SP). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bruno Reinaldo de Souza, 27. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpeli, em Santo André. Ajudante geral. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 19 de abril

Pedro Ortolan, 96. Natural de Igaraçu do Tietê (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 19. Vale dos Pinheirais.

Maria Nazaré Bento de Lima, 95. Natural de Nova Cruz (RN). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 19. Memorial Jardim Santo André.

José Maciel da Silva, 83. Natural de Poços de Caldas (MG). Residia na Vila Cecília, em Santo André. Dia 19. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valentim Celidonio, 78. Natural de Bocaina (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Eugênio dos Reis, 61. Natural de São Caetano (SP). Residia na Vila Alpina, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos de Jesus, 55. Natural de São Bernardo. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Abrildo Aparecido Marcondes, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Ajudante geral. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Daniel Galdino, 20. Natural de Santo André. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Office-boy. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO CAETANO

D I A D E M A

Diadema, sexta-feira, dia 17 de abril

José Ivo Silveira, 93. Natural de Redenção (CE). Residia no Jardim Bela Vista. Dia 17. Cemitério Municipal.

Claudina Pereira Antunes, 91. Natural de Lassance (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Vale da Paz.

Claudia Marinho da Cunha Mauricio, 56. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 18 de abril

José Soares Costa, 72. Natural de Ipanema (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Maria Aparecida Braz do Amaral, 67. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal.

Rosangela Pereira Pio, 59. Natural de Diadema. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

M A U Á

Mauá, sexta-feira, dia 17 de abril

Antonio Cerri, 71. Natural de Ibitinga (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Barboza Sobrinho, 69. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Dorival Caldeira, 34. Natural de Santo André. Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Renata Miranda de Souza, 31. Natural de Mauá. Residia no Jardim Campo Verde, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 18 de abril

Abílio Marioto, 86. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria Célia Salvador Sperandio, 78. Natural de Itatinga (SP). Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mercedes Michirino Dias, 76. Natural de Botucatu (SP). Residia no Jardim São Judas, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Nelson Bernardino Batista, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Antonio Adelino da Silva, 56. Natural de Independência (CE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Rodrigues de Carvalho, 46. Natural de Caculé (BA). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 19 de abril

Isabel Nunes Mariano, 85. Natural de Indaiatuba (SP). Residia no Jardim Haydee, em Mauá. Dia 19. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

João Baldoino de Carvalho, 84. Natural de Casa Nova (BA). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Jardim da Colina.

Elias Francisco da Silva, 61. Natural de Teófilo Otoni (MG). Residia no Jardim Nova Mauá, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Iracema Cruz Lojuci, 88. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 18, em Mauá. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Odete Fulineli Ferreira Pinto, 80. Natural de Garça (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória, em Mauá.